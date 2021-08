Parma, Cornelius ad un bivio: Udinese o Trabzonspor? (Di domenica 8 agosto 2021) Andreas Cornelius è molto vicino a dare il suo definitivo addio al Parma. Dopo appena una stagione trascorsa con i crociati, l’attaccante è pronto per una nuova destinazione. Bisogna però definire quale questa sarà: nel corso del mercato, ben tre squadre si sono fatte avanti in modo deciso. La prima, non seguendo un ordine cronologico, è stata la Sampdoria che tuttavia è rimasta indietro nelle gerarchie. In seguito, hanno compiuto un passo avanti Udinese e Trabzonspor che fino all’ultimo si contenderanno il giocatore. La scelta spetta a Cornelius: Udinese o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Andreasè molto vicino a dare il suo definitivo addio al. Dopo appena una stagione trascorsa con i crociati, l’attaccante è pronto per una nuova destinazione. Bisogna però definire quale questa sarà: nel corso del mercato, ben tre squadre si sono fatte avanti in modo deciso. La prima, non seguendo un ordine cronologico, è stata la Sampdoria che tuttavia è rimasta indietro nelle gerarchie. In seguito, hanno compiuto un passo avantiche fino all’ultimo si contenderanno il giocatore. La scelta spetta ao ...

