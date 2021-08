"Date un'onorificenza a Veronica Desalu". Ma il post di Enrico Mentana divide il web

(Di domenica 8 agosto 2021) Una donna che arrivò in Italia col marito, che poi la lasciò sola, col suo piccolo - scrive il direttore del Tg La7 sul suo profilo Facebook - Per vivere, e per crescerlo, ha fatto ogni tipo di ...

Quotidiano del Sud

'Mamma Veronica, meriterebbe - lo propongo a chi può - un'onorificenza della nostra nazione' è la proposta di Mentana che argomenta: 'Perché, come ha scritto perfettamente il professor Sandro Brusco, ...
Non Marcell Jacobs, e neanche Gimbo Tamberi, né tantomeno Vanessa Ferrari. Per Enrico Mentana la figura simbolo dell'Italia alle Olimpiadi ...