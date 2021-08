Toscana covid-19: Giani anticipa i dati di oggi 7 luglio, 714 contagi, 19.010 test, 3,76% il tasso (Di sabato 7 agosto 2021) Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 734) mentre quello dei test effettuati è maggiore (erano 15.763) di conseguenza il tasso di positività è sceso (era 4,66%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 734) mentre quello deieffettuati è maggiore (erano 15.763) di conseguenza ildi positività è sceso (era 4,66%) L'articolo proviene da Firenze Post.

