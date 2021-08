Si accende la resistenza afghana Non tutto è perduto secondo Bertolotti Ispi

Leggi su formiche

(Di sabato 7 agosto 2021) Ci sono buone notizie dall’Afghanistan? Difficile dirlo, perché la situazione è complicatissima, più tendente al pessimismo, sebbene il ministero degli Esteri russo si lasci andare in dichiarazioni controcorrente. Alexander Vikantov, vice capo dell’informazione e della stampa presso il ministero, ha detto che l’offensiva dei Talebani sta andando “piano piano a corto di energia”, ha citato esempi in cui le forze governative afgane sono state in grado di riconquistare alcuni distretti catturati il mese scorso, anche se ha aggiunto che l’attività degli insorti è stata notevole vicino ai grandi centri provinciali. Uno di questi, Zaranji, al confine con l’Iran, è caduto in mano ai ribelli del ...