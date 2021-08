Maria De Filippi è sempre in forma Ecco svelato il suo segreto

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 7 agosto 2021) A quasi 60 anni la famosa e amata conduttriceDevanta un fisico da 20enne e in molti si chiedono quale sia il suo, se è tutto merito di madre natura o c’è dietro tanto sacrificio. Nel corso di alcune interviste a risposto alle domande di chi curioso ha chiesto che tipo di dieta seguisse per esserecosì in, e la Dehaaffermato di non seguire una vera e propria dieta. Sport e alimentazione Ad esempio al settimanale Di Più, la conduttrice, che presto rivedremo in tv al timone di Uomini e Donne, ha detto: Non ...