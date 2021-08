Godin Cagliari, un taglio dell’ingaggio può cambiare il futuro (Di sabato 7 agosto 2021) Godin non ha intenzione di lasciare il Cagliari ma potrebbe essere proprio una sua decisione a porre il lieto fine alla vicenda Diego Godin non ha alcuna intenzione di lasciare il Cagliari a cui è legato da un altro anno di contratto ma potrebbe essere proprio una sua “drastica” decisione a porre il lieto fine a un braccio di ferro con la società che dura da mesi. Secondo La Nuova Sardegna, infatti, il difensore della Celeste ha il suo futuro tra le sue mani e per restare in rossoblù avrebbe di fronte due possibilità: accettare la riduzione del suo lauto ingaggio oppure spalmarlo in più anni in modo da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)non ha intenzione di lasciare ilma potrebbe essere proprio una sua decisione a porre il lieto fine alla vicenda Diegonon ha alcuna intenzione di lasciare ila cui è legato da un altro anno di contratto ma potrebbe essere proprio una sua “drastica” decisione a porre il lieto fine a un braccio di ferro con la società che dura da mesi. Secondo La Nuova Sardegna, infatti, il difensore della Celeste ha il suotra le sue mani e per restare in rossoblù avrebbe di fronte due possibilità: accettare la riduzione del suo lauto ingaggio oppure spalmarlo in più anni in modo da ...

