Come creare il codice QR del Green Pass (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore del Green Pass, sono molte le persone che pur avendo diritto alla certificazione verde non sono riuscite a scaricarlo perché non hanno ricevuto il codice o perché l’hanno smarrito. Di fronte alle molte segnalazioni il Governo ha predisposto un facile sistema di recupero. Basta munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria, cliccare sul sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth e seguire le semplici istruzioni: in pochi istanti il sito comunicherà il codice con cui richiedere il Green Pass sulla pagina: ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’entrata in vigore del, sono molte le persone che pur avendo diritto alla certificazione verde non sono riuscite a scaricarlo perché non hanno ricevuto ilo perché l’hanno smarrito. Di fronte alle molte segnalazioni il Governo ha predisposto un facile sistema di recupero. Basta munirsi difiscale e tessera sanitaria, cliccare sul sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth e seguire le semplici istruzioni: in pochi istanti il sito comunicherà ilcon cui richiedere ilsulla pagina: ...

