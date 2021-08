Claudia e Ste di Temptation Island 2021 si sono sposati (VIDEO) (Di sabato 7 agosto 2021) E alla fine quel matrimonio di cui tanto si è parlato in tv c’è stato. Claudia e Ste si sono presentati a Temptation Island 2021 dicendo che avrebbero capito, grazie al programma di Canale 5, se sarebbe stato il caso o meno di convolare a nozze. Immaginiamo che gli invitati abbiano tremato ma alla fine questo matrimonio c’è stato. Stefano Socionovo e Claudia Venturini alla fine sono diventati marito e moglie, nella data prevista ancora prima di partecipare a Temptation Island. Oggi 7 agosto, il si, sotto il sole cocente e sotto lo sguardo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 agosto 2021) E alla fine quel matrimonio di cui tanto si è parlato in tv c’è stato.e Ste sipresentati adicendo che avrebbero capito, grazie al programma di Canale 5, se sarebbe stato il caso o meno di convolare a nozze. Immaginiamo che gli invitati abbiano tremato ma alla fine questo matrimonio c’è stato. Stefano Socionovo eVenturini alla finediventati marito e moglie, nella data prevista ancora prima di partecipare a. Oggi 7 agosto, il si, sotto il sole cocente e sotto lo sguardo ...

Novella_2000 : Temptation Island, Claudia e Ste si sono sposati (FOTO + VIDEO) - comedicoio__ : In che senso Claudia e Ste di TI si sono sposati oggi???? CARLAAAAAA STE SI È SPOSATOOOOO - smiletiziano1 : Claudia e Ste si sono sposati non mi toccate sono debole ???? - happiiimeow : ma oggi ste e claudia si sposano e dov'è il mio invito al matrimonio? ?? #temptationisland - R34DYTORUN : PER TUTTX QUELLX CHE HANNO VISTO TEMPTATION ISLAND OGGI C'È IL MATRIMONIO DI CLAUDIA E STE :) AHAHAHAHAHAHAHAHAH -