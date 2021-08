Bomba carta contro sala giochi ad Altamura, per boss ed esecutore materiale condanna definitiva (Di sabato 7 agosto 2021) A sei anni di distanza dalla Bomba carta contro una sala giochi di Altamura (Bari), il 5 marzo 2015, che causò la morte del calciatore 26enne Domenico Martinucci e il ferimento di altre sette persone, è arrivato l’ordine di esecuzione della pena nei confronti del boss della città murgiana, Mario D’Ambrosio, dopo la condanna definitiva a 30 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale e tentato omicidio plurimo con aggravante mafiosa. Il boss era già detenuto. I carabinieri hanno condotto in carcere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) A sei anni di distanza dallaunadi(Bari), il 5 marzo 2015, che causò la morte del calciatore 26enne Domenico Martinucci e il ferimento di altre sette persone, è arrivato l’ordine di esecuzione della pena nei confronti deldella città murgiana, Mario D’Ambrosio, dopo laa 30 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale e tentato omicidio plurimo con aggravante mafiosa. Ilera già detenuto. I carabinieri hanno condotto in carcere il ...

