Basket, Francia, le dichiarazioni di Evan Fournier: “Orgoglioso di questa squadra” (Di sabato 7 agosto 2021) Un argento d’orgoglio. Dopo aver perso 87-82 contro Team USA nella finalissima del torneo di Basket alle Olimpiadi di Tokyo, Evan Fournier fa trasparire tutte le sensazioni della sua Francia per una sconfitta che ovviamente fa male, ma che potrebbe essere trampolino di lancio per il futuro della pallacanestro transalpina. “Sono Orgoglioso di questa squadra – ha detto il classe 1992 ai microfoni di France Television – abbiamo davvero fatto un gran cammino. Faccio i complimenti agli americani per la vittoria: Kevin Durant è stato eccezionale, ha fatto 29 punti su 87. Noi, ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Un argento d’orgoglio. Dopo aver perso 87-82 contro Team USA nella finalissima del torneo dialle Olimpiadi di Tokyo,fa trasparire tutte le sensazioni della suaper una sconfitta che ovviamente fa male, ma che potrebbe essere trampolino di lancio per il futuro della pallacanestro transalpina. “Sonodi– ha detto il classe 1992 ai microfoni di France Television – abbiamo davvero fatto un gran cammino. Faccio i complimenti agli americani per la vittoria: Kevin Durant è stato eccezionale, ha fatto 29 punti su 87. Noi, ...

