Barcellona, i convocati per il Trofeo Gamper: decisione su Pjanic Ronald Koeman ha stilato la lista dei convocati del Barcellona per il Trofeo Gamper contro la Juventus: la decisione su Miralem Pjanic Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha stilato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper: domani in campo contro la Juventus senza Lionel Messi, dopo l'addio ufficiale per l'impossibilità di rinnovare. Non mancherà Miralem Pjanic, oggetto dei desideri di mercato della Juventus: il bosniaco vuole tornare alla Continassa. Probabile ci sia un incontro anche tra ...

