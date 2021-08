Tokyo 2020 | le gare in programma oggi e domani | gli orari

(Di sabato 7 agosto 2021) Qual è il) delledidi? Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a, in Giappone, andranno in scena le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. La differenza di fuso con l’Italia è di 7 ore. Quando nella capitale nipponica saranno le 19, da noi scoccherà il mezzogiorno. Ma vediamo insieme lein: SABATO 7 AGOSTO 2021 Il calendario dellea ...

Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - santecarlo : RT @repubblica: Massimo Stano: 'Mentalmente ho sentito che questa sarebbe stata la mia Olimpiade' - GeorgeSpalluto : Adesso live su GO TOKYO 2020 il grandissimo Simone FONTECCHIA! (sottopancia Rai) #OlimpiadiTipo -

Nella quattordicesima giornata delle Olimpiadi di, l'Italia continua a regalare spettacolo al mondo, mostrando cuore, grinta e il carattere delle grandi occasioni. Tre le medaglie d'oro conquistate nelle ultime ore dai nostri: la gara da record ...Il polacco Dawid Tomala ha vinto la prova dei 50 km di marcia di, svoltasi a Sapporo, con il tempo di 3 ore 50'08" . Al secondo posto, medaglia d'argento, il tedesco Jonathan Hilbert, staccato di 36", terzo e bronzo il canadese Evan Dunfee a 51". Il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo su pista. Nella giornata ...Tokyo 2020: le gare in programma oggi e domani alle Olimpiadi in Giappone: tutte le finali data e orario 7 e 8 agosto 2021. Le info ...