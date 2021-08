Servizi Italia torna in utile nel primo semestre (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia nel corso del primo semestre del 2021 si è attestato a 125,1 milioni, in aumento del 6,1% (9,2% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2020. L’Ebitda consolidato è passato da 27,5 milioni dei primi sei mesi del 2020 a 33,5 al primo semestre 2021, passando dal 23,3% al 26,7% dei ricavi (26,8% a parità di cambio). Il risultato operativo consolidato (Ebit) è passato da 0,2 milioni nel corso dei primi sei mesi 2020 (0,2% rispetto al fatturato di periodo) a 6,3 milioni nel corso del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Il fatturato consolidato del Grupponel corso deldel 2021 si è attestato a 125,1 milioni, in aumento del 6,1% (9,2% a parità di cambi) rispetto al2020. L’Ebitda consolidato è passato da 27,5 milioni dei primi sei mesi del 2020 a 33,5 al2021, passando dal 23,3% al 26,7% dei ricavi (26,8% a parità di cambio). Il risultato operativo consolidato (Ebit) è passato da 0,2 milioni nel corso dei primi sei mesi 2020 (0,2% rispetto al fatturato di periodo) a 6,3 milioni nel corso del ...

