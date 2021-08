Rai, sospeso celebre programma a causa del Covid: c’è un positivo (Di venerdì 6 agosto 2021) La Rai ha dovuto sospendere un programma nella giornata di ieri, a causa di una positività al Covid-19: spunta il nome sui social. Nella giornata di ieri, la Rai ha deciso di sospendere il programma ‘Agorà Estate‘ a causa di una positività al Covid-19. Infatti un membro dello staff di del programma di Rai3 è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) La Rai ha dovuto sospendere unnella giornata di ieri, adi una positività al-19: spunta il nome sui social. Nella giornata di ieri, la Rai ha deciso di sospendere il‘Agorà Estate‘ adi una positività al-19. Infatti un membro dello staff di deldi Rai3 è L'articolo proviene da Inews.it.

