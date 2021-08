Non sopporto che il Napoli non possa provare a prendere Messi (Di venerdì 6 agosto 2021) Ho pensato di fare un ragionamento. Ma si sa, con il caldo torrido ragionare non è facile. Io però ci provo ugualmente anche se non posso garantire che quello che scriverò sia cartesiano. Siamo sicuri che i club più ricchi e titolati del mondo (tre o quattro in tutto) proveranno a prendere Messi ? È stato certamente un fuoriclasse tra i più grandi della storia del calcio. Ma intanto l’età avanza inesorabile. Ha 34 anni. E prenderlo sarà una scommessa per chiunque. Intanto gli fai un contratto di quattro o cinque anni, scommettendo che a 37/38 anni sarà ancora un calciatore degno della sua fama? Oppure lo prendi anno per anno? E lui accetterebbe? E inoltre ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Ho pensato di fare un ragionamento. Ma si sa, con il caldo torrido ragionare non è facile. Io però ci provo ugualmente anche se non posso garantire che quello che scriverò sia cartesiano. Siamo sicuri che i club più ricchi e titolati del mondo (tre o quattro in tutto) proveranno a? È stato certamente un fuoriclasse tra i più grandi della storia del calcio. Ma intanto l’età avanza inesorabile. Ha 34 anni. E prenderlo sarà una scommessa per chiunque. Intanto gli fai un contratto di quattro o cinque anni, scommettendo che a 37/38 anni sarà ancora un calciatore degno della sua fama? Oppure lo prendi anno per anno? E lui accetterebbe? E inoltre ...

Advertising

HEAVENS4NIE : @WE_THE_BOYZ non ti sopporto più - Marika60357997 : @beatricebiasco_ Io non sopporto nessuna delle due ok? Ma se questi due fandom che hai citato sono ossessionata voi… - fastricciardo : @tutroppotop non le sopporto piùùùùù - napolista : L’età avanza inesorabile anche per Messi, però per Napoli e il Napoli sarebbe un veicolo pubblicitario straordinari… - limx49 : RT @LuceAlgida: Si può dire, senza essere linciato, che non sopporto Bragagna? #Bragagna -

Ultime Notizie dalla rete : Non sopporto Mia madre è una impicciona, mi controlla sempre, non la sopporto più!... Ciao mi chiamo Paola, questo anno ho frequentato il primo anno del liceo artistico, ho quasi 15 anni e sto attraversando un periodo schifoso con mia madre ? non la sopporto più, mi controlla spesso non capisco che le sia successo. Forse prima quando ero più piccola non me ne accorgevo, ma trovo che proprio non la riesco a reggere con i suoi comportamenti ...

Federica: "Sono una persona autistica, non ho l'autismo" Invece, non sopporto fondotinta e creme: le percepisco troppo forti". Per finire, ho una curiosità: amicizia e amore, come li vivi? "Quando la gente mi dice: "Ti voglio bene" io non ho mai capito ...

Non sopporto che il Napoli non possa provare a prendere Messi - ilNapolista IlNapolista Non sopporto che il Napoli non possa provare a prendere Messi L'età avanza inesorabile anche per Messi, però per Napoli e il Napoli sarebbe un veicolo pubblicitario straordinario, si potrebbe provare con forme di finanziamento mai sperimentate ...

“Non si sopportano”, Can Yaman sempre più lontano dal cuore italiano Can Yaman decisamente non se la passa bene: da un'Italia per lui carica solo di amore sembra che ora tutto scivoli via.

Ciao mi chiamo Paola, questo anno ho frequentato il primo anno del liceo artistico, ho quasi 15 anni e sto attraversando un periodo schifoso con mia madre ?lapiù, mi controlla spessocapisco che le sia successo. Forse prima quando ero più piccolame ne accorgevo, ma trovo che propriola riesco a reggere con i suoi comportamenti ...Invece,fondotinta e creme: le percepisco troppo forti". Per finire, ho una curiosità: amicizia e amore, come li vivi? "Quando la gente mi dice: "Ti voglio bene" ioho mai capito ...L'età avanza inesorabile anche per Messi, però per Napoli e il Napoli sarebbe un veicolo pubblicitario straordinario, si potrebbe provare con forme di finanziamento mai sperimentate ...Can Yaman decisamente non se la passa bene: da un'Italia per lui carica solo di amore sembra che ora tutto scivoli via.