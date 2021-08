LIVE Sinner-Johnson 6-4, ATP Washington in DIRETTA: primo set vinto dall’altoatesino (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Sinner contro Korda 6-4 Affossa in rete un back complicato Johnson, il primo set è dell’azzurro. 40-0 Prima al centro di Sinner, non trova la risposta Johnson. 30-0 Prima esterna e dritto vincente di Sinner, il cui servizio sta ben funzionando. 15-0 Lungo il rovescio in salto di Johnson. 5-4 Serve bene l’americano che rimane in scia. 40-30 Stecca il dritto Johnson da metà campo. 40-15 Ottima prima di Johnson. 30-15 Larga la risposta di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dicontro Korda 6-4 Affossa in rete un back complicato, ilset è dell’azzurro. 40-0 Prima al centro di, non trova la risposta. 30-0 Prima esterna e dritto vincente di, il cui servizio sta ben funzionando. 15-0 Lungo il rovescio in salto di. 5-4 Serve bene l’americano che rimane in scia. 40-30 Stecca il drittoda metà campo. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Larga la risposta di ...

OA_Sport : #tennis Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del match di Sinner contro Johnson: l'azzurrino a caccia del terzo success… - livetennisit : ATP 500 Washington: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner - zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale - #Sinner-Johnson #Washington… - infoitsport : LIVE Sinner-Johnson, ATP Washington in DIRETTA: l'azzurro insegue la semifinale - livetennisit : Ranking ATP LIVE: La situazione aggiornata. Jannik Sinner al momento al n.22 -