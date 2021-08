Franco Di Mare una furia contro Fedez “La follia …” (Di venerdì 6 agosto 2021) Franco Di Mare è il direttore di Rai 3 e sembra che in queste ore sia tornato a parlare e lo ha fatto pubblicamente. Il noto direttore sembra non aver assolutamente dimenticato quanto accaduto la scorsa stagione durante una delle puntate di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Franco di Mare, il direttore di Rai 3 torna a parlare di Mauro Corona e del battibecco con la Berlinguer Ricorderete quando la conduttrice ha avuto un battibecco con Mauro Corona, il quale ad un certo punto sembrerebbe aver dato alla conduttrice della “gallina”. In quella occasione il noto direttore di Rai 3 ha preso una ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 6 agosto 2021)Diè il direttore di Rai 3 e sembra che in queste ore sia tornato a parlare e lo ha fatto pubblicamente. Il noto direttore sembra non aver assolutamente dimenticato quanto accaduto la scorsa stagione durante una delle puntate di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer.di, il direttore di Rai 3 torna a parlare di Mauro Corona e del battibecco con la Berlinguer Ricorderete quando la conduttrice ha avuto un battibecco con Mauro Corona, il quale ad un certo punto sembrerebbe aver dato alla conduttrice della “gallina”. In quella occasione il noto direttore di Rai 3 ha preso una ...

Advertising

Danila91138845 : RT @GDS_it: '#Ilmarecoloredeilibri', scrittori riuniti a #Marsala: attesa per l'omaggio a #FrancoBattiato - GDS_it : '#Ilmarecoloredeilibri', scrittori riuniti a #Marsala: attesa per l'omaggio a #FrancoBattiato… - GossipItalia3 : Franco Di Mare contro Fedez: “È un manipolatore” #gossipitalianews - franco_sala : RT @franciungaro: #Mediterraneo, un mare di #fuoco Il ministro della Transizione Ecologica #Cingolani: 'per il 70% responsabilità dell'#uom… - super_indignata : RT @AndreaMarano11: @caritas_milano @CaritasItaliana @EnricoLetta @VujaBoskov @FiorellaMannoia @NicolaMorra63 @Cartabellotta @LiaQuartapell… -