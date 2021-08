Calciomercato Juventus | Allegri promuove De Sciglio | rimarrà in bianconero

(Di venerdì 6 agosto 2021) Maxconvinto di DeStando a quanto riporta Romeo Agresti su Goal.com, Mattia Deè sempre più vicino alla permanenza alla, dopo l’annata in Francia. Il tecnicoMassimilianonutre parecchia stima nei confronti del terzino italiano, avendolo già avuto in rosa al Milan e nella sua precedente esperienza sulla panchina juventina. In più, in questi giorni di preparazione alla Continassa, il giocatore sembra aver convinto anche la dirigenza a confermarlo per la stagione. LEGGI ANCHE:...

Advertising

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - Shootout_ita : Trasferimenti ufficiali/Official transfers: Juventus ?? Demiral ?? Atalanta Atalanta ?? Romero ?? Tottenham ????… - sir_Khaay : RT @DiMarzio: #Atalanta | Ufficiale l'acquisto di #Demiral dalla #Juventus: la formula dell'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Messi potrebbe accasarsi al PSG dopo l'addio al Barcellona: gli scenari per Mbappe e il futuro di Ronaldo alla Juve Il futuro di Cristiano Ronaldo allaè legato anche al possibile addio di Mbappe al Paris Saint - Germain, con il Real Madrid che non molla la presa sul francese. Il possibile arrivo di Messi a Parigi, comunque, non cambierà i ...La 'bomba' Messi sconvolge il, così come la crisi economica del Barcellona, sempre più profonda . Il club catalano ... sempre più vicino al ritorno alla. Domenica è in ...(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - L'Atalanta ha comunicato il riscatto dalla Juventus di Cristian Romero, 16 milioni pagabili a saldo in tre esercizi al netto dei 4 spesi per il prestito, originariamente ...Calcio di rigore che Cereser trasforma con freddezza per il ... LEGGI ANCHE: Caccia all’arbitro Nel secondo tempo, la Juventus ribalta la situazione con due reti di Bettega, al 60’ dopo una respinta ...