Anche su TikTok arrivano le Storie come su Snapchat e Instagram (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla fine, le storie arrivano un po’ dappertutto. Anche se Twitter, a dire il vero, le ha appena fatte fuori (lì si chiamavano «fleet»), forse perché si tratta dell’unica piattaforma dove non c’entravano davvero nulla. Stavolta è TikTok, l’app più amata dagli adolescenti (e ormai da tempo non solo), a copiare qualcosa dalle altre: proprio le storie. Una mossa che, fra l’altro, ha portato qualcuno a porsi qualche interrogativo: superati gli 800 milioni circa di utenti attivi la piattaforma cinese ha perso la spinta propulsiva tanto fa incorporare cose già viste altrove? Difficile. Le ragioni sono altre. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla fine, le storie arrivano un po’ dappertutto. Anche se Twitter, a dire il vero, le ha appena fatte fuori (lì si chiamavano «fleet»), forse perché si tratta dell’unica piattaforma dove non c’entravano davvero nulla. Stavolta è TikTok, l’app più amata dagli adolescenti (e ormai da tempo non solo), a copiare qualcosa dalle altre: proprio le storie. Una mossa che, fra l’altro, ha portato qualcuno a porsi qualche interrogativo: superati gli 800 milioni circa di utenti attivi la piattaforma cinese ha perso la spinta propulsiva tanto fa incorporare cose già viste altrove? Difficile. Le ragioni sono altre.

jmpoetie : RT @italianarmyfam_: ??Abbiamo un altro appassionato di TikTok, anche #JUNGKOOK è stato visto imitare il famosissimo TikToker italiano Khaby… - Claudio70720609 : RT @meriixx: non giugiulola che ha meno follower del santo, ma ha il verificato solo lei perché anche tiktok sa ???? - lets_get1t : RT @italianarmyfam_: ??Abbiamo un altro appassionato di TikTok, anche #JUNGKOOK è stato visto imitare il famosissimo TikToker italiano Khaby… - Sangio_Giulia_ : RT @meriixx: non giugiulola che ha meno follower del santo, ma ha il verificato solo lei perché anche tiktok sa ???? - mariann60059306 : RT @meriixx: non giugiulola che ha meno follower del santo, ma ha il verificato solo lei perché anche tiktok sa ???? -