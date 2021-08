Advertising

AntoDamiano1996 : Incredibile come la medaglia numero 32 dell'Italia a #Tokyo2020 arrivi dal K1 200 M della canoa di velocità con uno… - infoitsport : Rizza, che argento! Storica medaglia nel K1 200 - infoitsport : Rizza, che argento! Storica medaglia nel K1 200 - Gran_Cassa_ : La medaglia di Manfredi Rizza (K1 200) è una di quelle che attendevo con più speranze Una soddisfazione d'argento… - STnews365 : Canoa Sprint: storico Rizza, a un passo dalla vittoria: per lui argento. Bella prova dell'azzurro, nativo di Pavia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rizza che

La medaglia diè la numero 32 di Tokyo 2020 per l'Italia,cosi' uguaglia il bottino di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi, miglior risultato dal 2000) quando mancano ...Medaglia d'argento per Manfredinella Canoa Sprint 200 metri. Grandissima la prova dell'azzurro di Paviaaveva conquistato facilmente la semifinale. Nella finale parte subito alla grande lanciandosi all'inseguimento del ...Rizza chiude con il tempo finale di 35"080, a soli 45 millesimi da Totka, medaglia d'oro. Una grandissima impresa per il pavese. Era da Pechino 2008 che l'Italia non conquistava una medaglia nel ...C'è un'altra medaglia per l'Italia. È di Manfredi Rizza, che vince l'argento nella canoa sprint 200 metri. Lo ha fatto grazie alla vittoria in batteria, un ...