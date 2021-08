Paltrinieri, il nuoto di fondo è suo: conquista la medaglia di bronzo (Di giovedì 5 agosto 2021) Paltrinieri, un super atleta, dopo la mononucleosi a Giugno, l’argento negli 800 in vasca e il quarto posto nei 1500 cedendo la corona all’americano Finke, Greg p tornato proprio sul podio dove ha sempre voluto esserci. Paltrinieri, conquista il bronzo nella gara 10km (Getty Images)La 10Km delle acque libere a Tokyo è stata conquistata dall’atleta con la medaglia di bronzo, il campione originario di Carpi, ha 26 anni ed è riuscito a toccare la piastra del bacino. L’oro è stato conquistato dal tedesco Flroian Wellbrock, il 23enne è campione ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021), un super atleta, dopo la mononucleosi a Giugno, l’argento negli 800 in vasca e il quarto posto nei 1500 cedendo la corona all’americano Finke, Greg p tornato proprio sul podio dove ha sempre voluto esserci.ilnella gara 10km (Getty Images)La 10Km delle acque libere a Tokyo è statata dall’atleta con ladi, il campione originario di Carpi, ha 26 anni ed è riuscito a toccare la piastra del bacino. L’oro è statoto dal tedesco Flroian Wellbrock, il 23enne è campione ...

