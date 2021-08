Mark Hoppus dei Blink - 182 aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il cancro | ' Quinto ciclo di chemioandiamo avanti'

Mark Hoppus dei Blink - 182 aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il cancro: 'Quinto ciclo di chemio...andiamo avanti' (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Ci vediamo tra sette o dieci giorni...', così Mark Hoppus , cantante e bassista dei Blink - 182, 49 anni, ha scritto su Twitter aggiornando i fan sulla sua battaglia contro un linfoma al quarto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Ci vediamo tra sette o dieci giorni...', così, cantante e bassista dei- 182, 49 anni, ha scritto su Twitterndo i fansuaun linfoma al quarto ...

Advertising

b182forever : ?? Quinta sessione di chemioterapia per Mark Hoppus #WeHaveHisBack - b182forever : ?? Hi My Name Is Mark e Vannen Watches stanno per mettere in vendita The RGB Watch, degli orologi in edizione limit… - b182forever : La puntata di After School Music with Mark Hoppus con Tom DeLonge andrà in onda nella notte tra il 3 e il 4 agosto… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Tom DeLonge: 'Mark Hoppus è un vero supereroe della vita'. Secondo il chitarrista il cancro sta… - Saralpfamily : RT @VirginRadioIT: Tom DeLonge: 'Mark Hoppus è un vero supereroe della vita'. Secondo il chitarrista il cancro sta scomparendo, ma la chem… -