Ma davvero la variante Lambda resiste ai vaccini?

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) In queste ore circolano molti articoli sul web secondo cui ladiffusa in Sudamerica sarebbe in grado di superare le barriere vaccinali. Ma ècosì? Facciamo chiarezza. Oggi a #covidnews parliamo della #Variant pic.twitter.com/D38FNIlj6A — Aureliano Stingi (@AurelianoStingi) August 5, 2021 Il medico Aureliano Stingi, biologo molecolare dell’Università di Torino e da tempo collaboratore della sezione di debunking dell’Organizzazione mondiale della sanità spiega che le cose non sono esattamente come qualche allarmista vorrebbe far passare. Stingi è molto chiaro nello spiegare che ” quando ...