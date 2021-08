Inter, Zhang indeciso: vendere o ascoltare i tifosi nerazzurri? (Di giovedì 5 agosto 2021) La trattativa di Romelu Lukaku con il Chelsea sta infiammando il calciomercato e in questi giorni si dovrebbero decidere le sorti dell’attaccante belga. Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, il presidente dell’Inter Zhang si sarebbe preso una pausa di riflessione per prendere la decisione definitiva. Evidentemente il pensiero contrario dei tifosi nerazzurri ha fatto barcollare il presidente dell’Inter che ora si trova ad un bivio: pensare alle casse della società o all’amore dei tifosi? Indubbiamente, un incasso di questo genere permetterebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) La trattativa di Romelu Lukaku con il Chelsea sta infiammando il calciomercato e in questi giorni si dovrebbero decidere le sorti dell’attaccante belga. Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, il presidente dell’si sarebbe preso una pausa di riflessione per prendere la decisione definitiva. Evidentemente il pensiero contrario deiha fatto barcollare il presidente dell’che ora si trova ad un bivio: pensare alle casse della società o all’amore dei? Indubbiamente, un incasso di questo genere permetterebbe ...

