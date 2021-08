Il presidente Asi Barone a confronto con il commissario della Camera di Commercio (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, ha incontrato il commissario della Camera di Commercio di Benevento, Salvatore Riccio, per un’analisi delle tematiche legate allo sviluppo industriale del Sannio. È stato un incontro proficuo, abbiamo discusso di diverse questioni che attengono alla nostra provincia. L’obiettivo è quello di fare incontro periodici con i soci per condividere strategie e iniziative”, ha spiegato il presidente Barone. Alla riunione ha partecipato anche il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldel Consorzio AsiProvincia di Benevento, Luigi, ha incontrato ildidi Benevento, Salvatore Riccio, per un’analisi delle tematiche legate allo sviluppo industriale del Sannio. È stato un incontro proficuo, abbiamo discusso di diverse questioni che attengono alla nostra provincia. L’obiettivo è quello di fare incontro periodici con i soci per condividere strategie e iniziative”, ha spiegato il. Alla riunione ha partecipato anche il ...

