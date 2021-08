Vaccino Covid, Ricciardi: “Terza dose andrà fatta, serve produrre di più” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La moratoria per le terze dosi di Vaccino anti-Covid, chiesta dall’Oms “la comprendo”, ma “prima o poi la Terza dose andrà fatta in tutto il mondo. serve produrre di più”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. “La richiesta di moratoria dell’Oms è di non fare le terze dosi per dare ai Paesi poveri la possibilità di vaccinare almeno il 10% della popolazione. Questa però non può essere la soluzione”, avverte l’esperto: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) La moratoria per le terze dosi dianti-, chiesta dall’Oms “la comprendo”, ma “prima o poi lain tutto il mondo.di più”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. “La richiesta di moratoria dell’Oms è di non fare le terze dosi per dare ai Paesi poveri la possibilità di vaccinare almeno il 10% della popolazione. Questa però non può essere la soluzione”, avverte l’esperto: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Agrigento, appello dal Covid hospital: 'Io ho sbagliato, voi andate a vaccinarvi' Il messaggio di una no-vax pentit… - fabiochiusi : Mi accade continuamente di parlare di long Covid con amici e conoscenti, e sentirli rispondere: “Eh? Non ne sapevo… - Adnkronos : #Covid, Pregliasco: '#Vaccino non esonera da dispositivi protezione'. - carmenvanetti1 : RT @MMaXXprIIme: Ai politici non frega niente se il vaccino contro il Covid funzioni o meno. Limportante è intascare le bustarelle - marcuspascal1 : RT @PersempreNadia: Da 1anno e 1/2 non si parla altro che di Covid e di vaccino e che l' unico modo per uscirne sarebbe stato vaccinarsi. I… -