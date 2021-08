Un bel quartiere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perfino la creatura più semplice non è poi così semplice. C’è un quartiere residenziale nella Carolina del nord che si chiama Oak Knoll, una casa nuova di zecca, un’impresa edilizia che sta per abbattere alberi secolari, due famiglie diverse che si ritrovano vicine di casa. Cominciano in questo modo i film horror e le commedie sentimentali, tragedie e love story. Xavier è un ragazzo talentuoso; gli piacciono gli alberi, suonare la chitarra, sta per iscriversi al conservatorio, vive con sua madre Valerie e a volte ha la sensazione che, oltre ad abbracciarla, non possa fare niente per lei. Ed è un dispiacere, perché lei per lui ha fatto tanto. Juniper è una ragazza che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perfino la creatura più semplice non è poi così semplice. C’è unresidenziale nella Carolina del nord che si chiama Oak Knoll, una casa nuova di zecca, un’impresa edilizia che sta per abbattere alberi secolari, due famiglie diverse che si ritrovano vicine di casa. Cominciano in questo modo i film horror e le commedie sentimentali, tragedie e love story. Xavier è un ragazzo talentuoso; gli piacciono gli alberi, suonare la chitarra, sta per iscriversi al conservatorio, vive con sua madre Valerie e a volte ha la sensazione che, oltre ad abbracciarla, non possa fare niente per lei. Ed è un dispiacere, perché lei per lui ha fatto tanto. Juniper è una ragazza che ...

