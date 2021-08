iPhone 13 | data di rilascio | prezzi | specifiche e rumors

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il lancio del nuovo13 è ormai a poche settimane di distanza e piano piano i leak trapelati in rete stanno definendo chiaramente i contorni della nuova linea di Cupertino. Da tutto ciò che è trapelato in rete fino ad ora, sappiamo che l’13 offrirà un display LTPO a 120 Hz su entrambi i modelli Pro, una durata della batteria migliorata grazie ad un modem 5G più efficiente e aggiornamenti importanti al comparto fotocamera. Ciò include anche una nuova modalità video verticale. Per quanto riguarda il design dell’13 sembrerebbe che finalmente Apple abbia ridotto le dimensioni del lungo notch che ospita la fotocamera ...

Advertising

infoitscienza : Quando esce iPhone 13: le prime indiscrezioni sulla data di presentazione - zazoomblog : Quando esce iPhone 13: le prime indiscrezioni sulla data di presentazione - #Quando #iPhone #prime #indiscrezioni… - zazoomblog : Quando esce iPhone 13: le prime indiscrezioni sulla data di presentazione - #Quando #iPhone #prime #indiscrezioni - Diukvalanga : RT @AppleZein: UFFICIALE! MacBook Pro 2021 IN ARRIVO! - AppleEducate : RT @AppleZein: UFFICIALE! MacBook Pro 2021 IN ARRIVO! -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone data

Today.it

... Certificazione di guarigione o Tampone) e quindi ladell'evento. Una volta compilati basterà ... Green Pass: come averlo a portata di mano sue Android Ecco allora che con questo obbligo ...Non c'è alcuna ufficialità, ma diversi analisti sostengono che il 14 settembre potrebbe essere il grande giorno per la nuova famiglia di smartphone di ...Ogni tanto tornano e anche la sezione ''Store'' sul sito Apple da questa mattina è nuovamente online dopo un'assenza praticamente ingiustificata di almeno 6 anni. Una sezione importante per tutti che ...Riproducevano fedelmente il noto marchio «Apple», ma di fatto sono risultati contraffatti gli oltre 2.000 prodotti sequestrati nel capoluogo etneo dai Finanzieri del Comando Provinciale di ...