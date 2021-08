Eutanasia, Vasco firma per referendum fine vita (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso”. Lo annuncia, sui social, Vasco Rossi, che ha sottoscritto l’iniziativa referendaria promossa dall’associazione Luca Coscioni (Fonte video: profili social Vasco Rossi) mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Hoto ilper una legge che preveda unlibero e dignitoso”. Lo annuncia, sui social,Rossi, che ha sottoscritto l’iniziativa referendaria promossa dall’associazione Luca Coscioni (Fonte video: profili socialRossi) mgg/mrv su Il Corriere della Città.

