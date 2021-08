Attacco hacker anche in Olanda: «Crisi e sicurezza nazionale in pericolo» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con l’Attacco hacker al Portale Salute della Regione Lazio ancora in corso dall’estero arrivano notizie simili, solo con bersagli diversi. A dare l’allarme dall’Olanda sono tre importanti società di sicurezza informatica del paese che parlano della diffusione di un ransomware. Mentre in Italia, grazie alle indagini fatte dalla nostra intelligenze e non solo, scopriamo sempre più tasselli del nostro caso in Lazio, dall’estero le notizie sull’Attacco hacker Olanda non lasciano certo ben sperare. LEGGI anche >>> «Hello, Lazio!», così la stampa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con l’al Portale Salute della Regione Lazio ancora in corso dall’estero arrivano notizie simili, solo con bersagli diversi. A dare l’allarme dall’sono tre importanti società diinformatica del paese che parlano della diffusione di un ransomware. Mentre in Italia, grazie alle indagini fatte dalla nostra intelligenze e non solo, scopriamo sempre più tasselli del nostro caso in Lazio, dall’estero le notizie sull’non lasciano certo ben sperare. LEGGI>>> «Hello, Lazio!», così la stampa ...

