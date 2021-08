Amici, chi ci sarà in cattedra? Un altro coach va via ma ecco una new entry (Di mercoledì 4 agosto 2021) ALTRI CAMBIAMENTI PER Amici 21 Continuano i preparativi per la ventunesima edizione di Amici. Quest’anno cambiano molte cose, soprattutto gli insegnanti di ballo e di canto. ecco cos’è successo nelle ultime ore. LEGGI ANCHE Amici 21, ecco quando andrà in onda la nuova edizione: la data di debutto MARIA DE FILIPPI RIVOLUZIONA LE CATTEDRE In queste ore è stato reso noto che la cantante Arisa, new entry dello scorso anno come insegnante di canto, non sarà presente alla ventunesima edizione della scuola di Amici. Al posto suo, ci sarà Lorella ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) ALTRI CAMBIAMENTI PER21 Continuano i preparativi per la ventunesima edizione di. Quest’anno cambiano molte cose, soprattutto gli insegnanti di ballo e di canto.cos’è successo nelle ultime ore. LEGGI ANCHE21,quando andrà in onda la nuova edizione: la data di debutto MARIA DE FILIPPI RIVOLUZIONA LE CATTEDRE In queste ore è stato reso noto che la cantante Arisa, newdello scorso anno come insegnante di canto, nonpresente alla ventunesima edizione della scuola di. Al posto suo, ciLorella ...

