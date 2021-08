Tetris diventa un ispirato gioco da tavolo dal prezzo stracciato

Leggi su eurogamer

(Di martedì 3 agosto 2021) Non esiste un videoperfetto, maci si avvicina "pericolosamente"! Il puzzle classico è stato tra i giochi preferiti dai fan per decenni e rimane divertente oggi come negli anni '80. Quindi, perché non renderlo un nuovodadi strategia disponibile a poco? Creato da Buffalo Games, il "di strategia multiplayer testa a testa" diè disponibile esclusivamente su Target e costa solo $ 20! Ilè progettato per 2-4 giocatori da completare in circa mezz'ora e, proprio come nel video, ...