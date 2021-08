Reply chiude semestre in crescita | fatturato +15 | 9%

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il primocn unconsolidato di 712,8 milioni di euro, indel 15,9% rispetto al corrispondente dato 2020. L’EBITDA consolidato è stato di 119,5 milioni di euro rispetto ai 90,2 milioni di euro registrati nel 2020, , mentre l’’EBIT si è portato a 96 milioni di euro dai 74,1 milioni precedenti. L’utile ante imposte è stato di 98,7 milioni di euro. Per quanto riguarda il secondo trimestre 2021, l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con unconsolidato di periodo pari a 360,4 milioni di euro, indel ...

