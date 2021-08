L' ALCOOL DEI VIP

Leggi su panorama

(Di martedì 3 agosto 2021) «Se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare; se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare; se non succede niente si beve per far succedere qualcosa». Guardando ai numeri del mercato degli alcolici, le parole di Charles Bukowski non potrebbero essere più vere. Secondo le previsioni di IWSR, il settore è destinato a crescere del +2,9% entro la fine del 2021 con un ritorno ai livelli pre-Covid entro il 2023. Se nel 2020 il volume totale delle bevande alcoliche è diminuito del 6,2% a causa della chiusura di bar e ristoranti, l'accelerazione dell'e-commerce - che ha raggiunto i 29 miliardi di dollari di fatturato nel 2020 - e il forte consumo domestico nei mercati chiave ha ...