Green Pass, da Salvini 916 emendamenti per boicottarlo (Di martedì 3 agosto 2021) Un nuovo rinvio e un altro scontro all’interno del governo. Bisognerà aspettare giovedì per il nuovo decreto anti-Covid che introdurrà anche nuove misure sull’utilizzo del Green Pass. In particolare ciò che manca è l’accordo sull’obbligo o meno della vaccinazione per gli insegnanti. E riguardo il trasporto pubblico locale, legato sempre alla ripresa delle scuole, si stanno studiando gli aspetti tecnici. La riunione della cabina di regia in programma tra oggi e domani non è stata ancora convocata. Il premier Mario Draghi preferisce gestire il dossier con lo stesso metodo utilizzato per la riforma della Giustizia, ovvero dialogare e cercare una mediazione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Un nuovo rinvio e un altro scontro all’interno del governo. Bisognerà aspettare giovedì per il nuovo decreto anti-Covid che introdurrà anche nuove misure sull’utilizzo del. In particolare ciò che manca è l’accordo sull’obbligo o meno della vaccinazione per gli insegnanti. E riguardo il trasporto pubblico locale, legato sempre alla ripresa delle scuole, si stanno studiando gli aspetti tecnici. La riunione della cabina di regia in programma tra oggi e domani non è stata ancora convocata. Il premier Mario Draghi preferisce gestire il dossier con lo stesso metodo utilizzato per la riforma della Giustizia, ovvero dialogare e cercare una mediazione ...

NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - Adnkronos : #Greenpass Italia, Crisanti: 'Non riduce casi ma spinge a vaccinarsi'. #Covid. - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NRinascimentale : RT @borghi_claudio: Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green pass… - VedeleAngela : RT @borghi_claudio: La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' -