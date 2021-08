Christian Eriksen a Milano, via ai test sul cuore per capire se può ancora giocare con l’Inter (Di martedì 3 agosto 2021) Christian Eriksen sta per tornare a Milano e all’Inter dopo l’impianto del defibrillatore in seguito all’arresto cardiaco durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Ma sulla possibilità di tornare a giocare non c’è ancora chiarezza mentre le ipotesi sulla rescissione del contratto da parte dei nerazzurri sono ancora sul tavolo. Intanto lui al più presto andrà ad Appiano Gentile a salutare i compagni di squadra. Poi dovrà ripetere tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen dopo l’arresto cardiaco. Con la speranza di chiarire se la ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021)sta per tornare ae aldopo l’impianto del defibrillatore in seguito all’arresto cardiaco durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Ma sulla possibilità di tornare anon c’èchiarezza mentre le ipotesi sulla rescissione del contratto da parte dei nerazzurri sonosul tavolo. Intanto lui al più presto andrà ad Appiano Gentile a salutare i compagni di squadra. Poi dovrà ripetere tutti gli esami cardiologici a cui si è sottoposto a Copenaghen dopo l’arresto cardiaco. Con la speranza di chiarire se la ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #Inter pronta a riabbracciare Christian #Eriksen: attesa per gli esami. Per via libera e idoneità servirebbero 6-… - Lodamarco1 : RT @CalcioPillole: '#Eriksen a Milano. Ora gli esami per sapere se potrà giocare ancora', titola oggi La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Inter, oggi potrebbe arrivare Christian Eriksen in città - Open_gol : L'attesa per il danese Eriksen che torna a Milano per scoprire se potrà ancora giocare in Italia - CalcioPillole : '#Eriksen a Milano. Ora gli esami per sapere se potrà giocare ancora', titola oggi La Gazzetta dello Sport -