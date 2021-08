ASTM | traffico autostradale in ripresa +22%

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –chiude il primo semestre 2021 con ricavi totali pari a 1,1 miliardi di euro, un Ebitda di 317 milioni ed un Utile netto di 84 milioni. Ilè in) rispetto al 2020, ma ancora sotto i livelli pre-Covid registrati nel 2019. I ricavi netti da pedaggio, conseguentemente, mostrano una crescita rispetto al 2020 (+30%) ma risultano ancora inferiori rispetto al 2019. L’Amministratore Delegato, Ing. Umberto Tosoni, ha commentato “I nostri risultati presentano dal mese di marzo dei miglioramenti anche se perdurano gli effetti delle misure restrittive dell’emergenza ...

Teleborsa

