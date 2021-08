Arnautovic | All' Inter ero un po' matto

(Di martedì 3 agosto 2021)si presenta al Bologna: "Ora sono cresciuto, non sono venuto qui in vacanza. Sono qui per vincere qualcosa"

si presenta al Bologna: "Ora sono cresciuto, non sono venuto qui in vacanza. Sono qui per vincere qualcosa"Tutti questi indizi stanno portando a contatti per valutare se la strada sia percorribile , nonostante le esigenze del Bologna di monetizzare dopo la cessione di. Eppure, un profilo ancora ...Inizierà tra poco un’altra stagione di Serie A. Squadra per squadra, queste sono tutte le formazioni-tipo con i nuovi acquisti e i ballottaggi. I probabili undici di ogni squad ...Giovedì 5 agosto al "Camille Fournier Stadium" di Evian (Francia, a porte chiuse) si disputerà l'amichevole tra Bologna-Liverpool con le due squadre che ...