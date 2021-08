Rischiano ipotermia in quota | quattordici scout salvati in Friuli Venezia Giulia

(Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Domenica di superlavoro per il Soccorso Alpino regionale delsino a tarda notte. Un gruppo didi Padova, bloccati insulle Alpi Carniche Occidentali, è stato salvato ieri pomeriggio grazie ai soccorritori della stazione di Forni di Sopra. Alcune ragazze hanno rischiato l', mentre un'altra ha avuto un problema a una gamba e non poteva più camminare. Nonostante le previsioni meteo difficili, la comitiva di giovani era partita la mattina da Casera Mediana (Sauris) per raggiungere il bivacco Francescutto a Forni di ...

Alcune ragazze hanno rischiato l', mentre un'altra ha avuto un problema a una gamba e non poteva più camminare . Nonostante le previsioni meteo difficili, la comitiva di giovani era partita ...... l'allarme del Soccorso Alpino: 'In troppi male equipaggiati sul ghiacciaio:la morte' - -... con tale equipaggiamento, non consente la necessaria protezione dal freddo e l'severa, ...Il gruppo si era trovato in difficoltà a causa di un forte temporale nelle Alpi Carniche occidentali. I giovani sono stati recuperati con un elicottero ...Giovedì scorso la Protezione Civile della Regione Campania aveva prorogato l’avviso di criticità per il rischio ...