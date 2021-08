Password: non tutti sono consapevoli della sua importanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa settimana mi risulta difficile non affrontare il caso del giornalista di Eurosport alle prese con la Password della sua postazione. Per quelli ai quali è sfuggita la vicenda, faccio una breve sintesi. Durante la telecronaca di una partita di pallavolo del torneo olimpico il telecronista, inconsapevole di avere lasciato il microfono aperto, inizia a lamentarsi perché non trova la Password per accedere al computer. I suoi commenti sono la parte più interessante. Si comincia con «Chiamarla pippo una Password era troppo difficile», si prosegue poi «C'è un foglio appeso con la classifica di qualcosa, ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa settimana mi risulta difficile non affrontare il caso del giornalista di Eurosport alle prese con lasua postazione. Per quelli ai quali è sfuggita la vicenda, faccio una breve sintesi. Durante la telecronaca di una partita di pallavolo del torneo olimpico il telecronista, inconsapevole di avere lasciato il microfono aperto, inizia a lamentarsi perché non trova laper accedere al computer. I suoi commentila parte più interessante. Si comincia con «Chiamarla pippo unaera troppo difficile», si prosegue poi «C'è un foglio appeso con la classifica di qualcosa, ...

Advertising

camy_monti : @camiciaadiforza La password di Mario sarà sicuramente una cosa tipo whateverittakes_bce_26luglio2012 O forse più s… - metvnimia : RT @gdrtg24: ragazzx vi ricordo di NON fare i giochi di 'roundyearfun' perché date il permesso a quel sito di accedere al vostro account. C… - gmerigo : @schiva_questa Veramente è l'accezione comunemente accettata nel campo, poi ripeto: se intendi quel che dicono nell… - giusigalle : Io ne faccio 70 a settembre, mio marito ne ha 72. Siamo riusciti a sbloccare l'iphone di nostra nipote, non so cosa… - daniloburatti7 : @calogero9517 @Geopoliticainfo In cambio del password hanno chiesto che ai NoVax non sia più possibile accedere all… -