Pardo definitivamente fuori da Mediaset | rimpiazzato da Trevisani

(Di lunedì 2 agosto 2021) PierluigiLa notizia di Riccardone “nasconde” – ma neanche tanto – un’altra, che vi diamo per certa: Pierluigi. Sarà il nuovo innesto, direttamente da Sky, la voce principale delle telecronache di Sportinsieme a Massimo Callegari, in una stagione mai così ricca di calcio per la tv di Cologno. “Cari amici siamo pronti a raccontarvi tutte le emozioni del grande calcio, perché l’estate sta per finire, il pallone sta per tornare e saremo pronti a raccontarvi, io e Massimo Callegari, le telecronache delle partite della Champions League, ...

La notizia di Riccardo Trevisani a Mediaset ne "nasconde" – ma neanche tanto – un'altra, che vi diamo per certa: Pierluigi Pardo è fuori. Sarà il nuovo innesto, direttamente da Sky, la voce principale ...