Misteri d'Italia: Draghi firma per desecretare la Loggia P2 e Gladio (Di martedì 3 agosto 2021) Basta Misteri sulle storie italiane. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha siglato una Direttiva che dispone, da lunedì 2 agosto 2021, la declassifica ed il versamento anticipato all'Archivio centrale dello Stato della documentazione concernente l'Organizzazione Gladio e la Loggia massonica P2 L'articolo proviene da Firenze Post.

