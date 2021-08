Inter, scambio Nandez-Nainggolan con il Cagliari. La situazione attuale (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Inter vuole chiudere per Nandez. Secondo Tuttomercatoweb, i nerazzurri sono pronti a dare al Cagliari Nainggolan. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Sassuolo-Inter, 9^ giornata Serie A Hakimi-PSG, è fatta per il passaggio dell’esterno. I dettagli dell’affare Ausilio sull’operazione Calhanoglu-Inter: “Occasione sfruttata. Eriksen? Speriamo ritorni a giocare” ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) L’vuole chiudere per. Secondo Tuttomercatoweb, i nerazzurri sono pronti a dare al. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Probabili formazioni-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni Sassuolo-, 9^ giornata Serie A Hakimi-PSG, è fatta per il passaggio dell’esterno. I dettagli dell’affare Ausilio sull’operazione Calhanoglu-: “Occasione sfruttata. Eriksen? Speriamo ritorni a giocare” ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter scambio Inter - Nandez a un passo, Chiellini verso il rinnovo L'Inter può arrivare a 3 milioni, il Cagliari ne chiede invece 5, ma le parti sono assai vicine ... L'Arsenal, intanto, pensa di utilizzare anche BELLERIN come pedina di scambio per arrivare a ...

Calciomercato Serie A, le ultime notizie del 1 agosto 2021 Che hanno proposto ai nerazzurri uno scambio con il francese Alexandre Lacazette ; scambio a cui l'Inter di Marotta e Ausilio ha opposto per ora un secco rifiuto. Infine, a Milano si attende il ...

Nuova idea per Vidal | Scambio e ritorno all'Inter Operazione sfoltimento ingaggi per l'Inter che spera di piazzare presto alcuni 'esuberi'. Al contempo il club punta anche Keita ...

Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve L'Inter cerca un profilo low cost per migliorare le rotazioni. Al contempo potrebbe uscire Ivan Perisic: idea di scambio con la Juve ...

