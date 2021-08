Vacanze | la variante Delta fa paura | è boom di disdette

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono sempre più gli italiani che, spaventati dalla, continuano a disdire le prenotazioni per le. L’estate del 2021 non sarà ricordata come quella della ripresa post pandemia: continua, infatti, l’assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei; gli italiani riprogrammano al ribasso, posticipano le scelte di vacanza e,

Le sospirateper migliaia di italiani resteranno tali. L'estate 2021, che si sperava potesse essere ... LaDelta è inclemente con le località di vacanza italiane e il virus è tornato in ......Spaventa l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa e nel resto del mondo e la...ferree anche da un giorno all'altro per chi rientra nei nostri confini dopo le sospirate. "...Mini zone rosse e restrizioni localizzate nei territori delle regioni turistiche - come la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni o la mascherina all'aperto - per scongiurare l'aumento d ...Quali regioni rischiano la zona gialla a Ferragosto? Ecco come evitare il passaggio in fascia gialla. Le ultime notizie sui contagi ...