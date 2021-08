No vax positiva partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: neonato abbandonato (Di domenica 1 agosto 2021) Una storia incredibile che arriva da . Una donna, positiva al , è scappata ieri grazie all'aiuto del marito, dall'ospedale Cervello dove si trovava ricoverata, nel reparto di ostetricia Covid, dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Una storia incredibile che arriva da . Una donna,al , è scappata ieri grazie all'del, dall'ospedale Cervello dove si trovava ricoverata, nel reparto di ostetricia Covid, dopo ...

Advertising

LobbaLuisa : RT @annamariamoscar: No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato?? Non è possibile! Ma cos… - PincoPallinoQ : RT @Miti_Vigliero: Lasciando pure il figlio lì...?? Palermo Donna positiva al Covid fugge da ospedale dopo aver partorito Scappata grazie… - sonolaanto : RT @Miti_Vigliero: Lasciando pure il figlio lì...?? Palermo Donna positiva al Covid fugge da ospedale dopo aver partorito Scappata grazie… - jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Lasciando pure il figlio lì...?? Palermo Donna positiva al Covid fugge da ospedale dopo aver partorito Scappata grazie… - Roseinfiore : RT @annamariamoscar: No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato?? Non è possibile! Ma cos… -