LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: si parte per gara-2, occhi puntati su Cairoli (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Bandiera verde! Scatta race-2 del GP del Belgio! 16.08 Jeffrey Herlings cerca il bis. L'olandese di KTM ha dato spettacolo nella race-1 rimontando sul transalpino Romain Febvre. 16.05 Piove ancora in Belgio, la condizione dovrebbe restare tale anche per l'intera corsa. 16.03 Lommel accoglie il sesto atto del 2021. La prossima prova sarà il Lettonia prima della Finlandia e della Turchia. 16.00 I protagonisti si preparano per scendere in pista ed posizionarsi sulla linea di partenza. Tra poco si parte a Lommel! 15.56 La classifica della ...

