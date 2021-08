Finto nipote truffa un’anziana nel Napoletano | arrestato

(Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Torre del Greco, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Anzio a Torre del Greco perché un uomo aveva segnalato che sua madre aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che, spacciandosi per il, aveva detto alla “nonna” di consegnare 4.500 euro ad un fattorino che le avrebbe recapitato un plico di lì a poco. Poco dopo, ilcorriere si è presentato con il pacco presso l’abitazione dell’anziana e, dopo la consegna del denaro, è stato bloccato dai poliziotti nelle scale dello stabile mentre cercava di guadagnare l’uscita e trovato in possesso di ...

spacciandosi per il nipote, aveva detto alla 'nonna' di consegnare 4500 euro ad un fattorino che le avrebbe recapitato un plico di lì a poco". "Poco dopo – prosegue la nota – il finto corriere si è ... Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Anzio a Torre del Greco perché un uomo aveva segnalato che sua madre aveva ricevuto u ...