Vicesindaco del Sud invita i cittadini a non vaccinarsi: "Basta fare le pecore" (Di sabato 31 luglio 2021) Un irriverente post pubblicato da un Vicesindaco meridionale ha fatto scoppiare un'accesa polemica. E' accaduto in Molise, in un centro duramente colpito dal Covid, dove il Vicesindaco ha invitato i cittadini a non vaccinarsi. Si tratta di Petrella Tiferina, Comune in provincia di Campobasso, dove il sindaco, Alessandro Amoroso, è stato ricoverato da più di venti giorni al Cardarelli in condizioni molto gravi. E il suo vice, un certo Giuseppe Cannavina, con un post su Facebook chiede ai cittadini di "non fare le pecore". "Pensateci genteeeeeee!!!! Il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 31 luglio 2021) Un irriverente post pubblicato da unmeridionale ha fatto scoppiare un'accesa polemica. E' accaduto in Molise, in un centro duramente colpito dal Covid, dove ilhato ia non. Si tratta di Petrella Tiferina, Comune in provincia di Campobasso, dove il sindaco, Alessandro Amoroso, è stato ricoverato da più di venti giorni al Cardarelli in condizioni molto gravi. E il suo vice, un certo Giuseppe Cannavina, con un post su Facebook chiede aidi "nonle". "Pensateci genteeeeeee!!!! Il ...

