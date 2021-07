Tokyo2020 | Quadarella bronzo negli 800 sl di nuoto

Advertising

ItaliaTeam_it : SUPER SIMOOOOOOOOOOOOO! ?? Simona Quadarella BRONZO negli 800 sl, si tratta della sua prima medaglia olimpica!… - Coninews : SIMONA QUADARELLAAAAAAAAA! ????? La nuotatrice romana è BRONZO negli 800 sl di #Tokyo2020! ?? #ItaliaTeam #Swimming… - Eurosport_IT : QUADARELLA DI BRONZO, BRAVISSIMA SIMONA! ???????? Fenomenale progressione dell'azzurra che chiude alle spalle di Ledec… - emilyndosta : RT @perchetendenza: 'Simona': Perché Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero a #Tokyo2020 - tfabiani2 : RT @RaiNews: Tiro con l'arco, argento per #Nespoli #Tokyo2020 #Archery -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Quadarella

Simonaè entrata in acqua con la voglia di dimostrare tutto il suo talento. Costretta a cambiare registro dopo la delusione nei 1500 stile libero. E ci è riuscita alla grande, come solo i ...... conquista auna meritatissima medaglia di bronzo, la prima medaglia nella storia della ... quella di una strepitosa Simonache dopo la delusione in vasca dei 1.500 stile libero ...Sabato di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 con Simona Quadarella che vince la medaglia di bronzo negli 800 metri ...La ventiduenne romana, però, non ottiene grandi risultati solo nello sport agonistico. È anche una brillante studentessa ...