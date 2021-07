Advertising

qn_lanazione : #Firenze. La prende per il collo per portarle via la borsa. La tentata rapina fallisce - anteprima24 : ** Tentata #Rapina a un distributore di benzina: esplosi #Colpi d'arma da fuoco ** - statodelsud : Casoria, tentata rapina a distributore benzina: indagano i carabinieri - Pino__Merola : Casoria, tentata rapina a distributore benzina: indagano i carabinieri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Casoria, tentata rapina a distributore benzina: indagano i carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Tentata rapina

Sky Tg24

Due sorelle di 15 anni di etnia Rom sono state arrestate, ieri, a Siano , peraggravata ai danni di una donna. Il fatto Secondo quanto ricostruito dai carabinieri le due giovani, la sera del 12 luglio scorso, hanno avvicinato una 52enne del posto e sotto la ...Due arresti a Siano per unaai danni di una signora. In manette sono finite due sorelle minorenni, 5enni, di etnia Rom. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri al termine di indagini sull'episodio accaduto lo ...Una donna di 52 anni è riuscita a non farsi portare via la borsa: è rimasta ferita Firenze, 31 luglio 2021 - Questa mattina la polizia è intervenuta a Firenze i n via Torcicoda, angolo via delle Magno ...A Casoria, all'alba, i carabinieri sono intervenuti in via Nenni a un distributore di benzina per una tentata rapina. Un dipendente dell'attività commerciale e una ...